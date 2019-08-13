Медведчук может угрожать нацбезопасности Украины - Данилюк

КИЕВ. 13 августа. УНН. Политик Виктор Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента ... это угроза. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил в интервью BBC News Украина, передает УНН.

“Я не знаю о плане Медведчука. И если он уже говорит, что его не воспринимают в Киеве, то вероятно, он его с кем-то обсуждал. Исходя из его политической позиции, по тому, как он вел себя во время избирательной кампании и в этого, то у меня есть определенные опасения, что этот план — не в интересах Украины. Но не хочу забегать вперед, о таком плане я не знаю”, — сказал Данилюк.

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Отвечая на вопрос, видит ли он угрозу нацбезопасности в том, что Медведчук пришел в парламент, секретарь СНБО сказал: “Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза”.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны планируют создать Службу финансовых расследований.