В СНБО обсудили с международными представителями реформирование СБУ

КИЕВ. 13 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, специалисты Аппарата СНБО Украины и заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка провели встречу с представителями Международной консультативной группы. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

Сообщается, что во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы безопасности, в частности, реформирование Службы безопасности Украины.

Участники Международной консультативной группы, в которую входят представители Европейского Союза, консультативной миссии ЕС (EUAM), НАТО и посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, выразили поддержку позиции украинской власти о необходимости неотложного реформирования Службы безопасности Украины, с соблюдением этапности этого процесса.

Секретарь СНБО подчеркнул, что рабочая группа постоянно работает над законопроектами, которые будут регулировать процесс реформирования силовых органов Украины.

"Во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования СБУ и соответствующие законодательные наработки", - сказал он.

Данилюк отметил также, что реформирование СБУ - это требование Закона Украины "О национальной безопасности", основной целью которого является усиление ключевых функций Службы безопасности, в частности, контрразведки.

Как сообщал УНН, у Президента разрабатывают законопроект об изменениях структуры работы СБУ.