Регистрация | Вход |
USD: 25,16 0,0677  EUR: 28,16 0,0657 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 13 августа 2019 18:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За семь месяцев полиция получила более 2 тыс. сообщений об угрозе безопасности граждан
За семь месяцев полиция получила более 2 тыс. сообщений об угрозе безопасности граждан
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10800
Версия для печати

В СНБО обсудили с международными представителями реформирование СБУ

В СНБО обсудили с международными представителями реформирование СБУ

КИЕВ. 13 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, специалисты Аппарата СНБО Украины и заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка провели встречу с представителями Международной консультативной группы. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

Сообщается, что во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы безопасности, в частности, реформирование Службы безопасности Украины.

Участники Международной консультативной группы, в которую входят представители Европейского Союза, консультативной миссии ЕС (EUAM), НАТО и посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, выразили поддержку позиции украинской власти о необходимости неотложного реформирования Службы безопасности Украины, с соблюдением этапности этого процесса.

Секретарь СНБО подчеркнул, что рабочая группа постоянно работает над законопроектами, которые будут регулировать процесс реформирования силовых органов Украины.

"Во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования СБУ и соответствующие законодательные наработки", - сказал он.

Данилюк отметил также, что реформирование СБУ - это требование Закона Украины "О национальной безопасности", основной целью которого является усиление ключевых функций Службы безопасности, в частности, контрразведки.

Как сообщал УНН, у Президента разрабатывают законопроект об изменениях структуры работы СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, СНБО, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.