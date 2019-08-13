Бессмертный рассказал о причинах своего увольнения с ТКГ

КИЕВ. 13 августа. УНН. Роман Безсмертный заявил, что причиной его освобождения от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске стала публичная позиция относительно тактики действий на линии разграничения и в контактной группе. Об этом он рассказал в эфире "24 канала", передает УНН.

"Что послужило причиной этого увольнения, тут тайны нет - это моя публичная позиция, и эта позиция не только в вопросах, которые озвучены вами относительно тактики действий, но и тактики на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе", - сказал Бессмертный.

Бессмертный отметил, что причина его поведения состоит в том, что он в своей жизни контактировал с пятью президентами, поэтому имеет большой опыт. За последние месяцы он "честно и корректно советовал, как лучше действовать".

"Начиная от того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его надо проводить, заканчивая звонком, что не надо звонить Путину, а надо действовать, и нужно действовать достаточно резко, последовательно, я не могу понять позицию, когда Украина.. сильная своим народом демонстрирует страх относительно неорганизованной России", - рассказал Бессмертный.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 596/2019 "О внесении изменения в указ Президента Украины от 19 июня 2019 № 414", которым освободил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске.