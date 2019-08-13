Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

КИЕВ. 13 августа. УНН. Москва в ответ Киеву объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"... российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Россия приняла соответствующее решение из-за того, что в мае 2019 года украинские спецслужбы объявили сотрудника генерального консульства России во Львове персоной нон грата.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата дипломата-шпиона, которому во Львове военный пенсионер, завербованный спецслужбами РФ, передавал развединформацию.

Как сообщал УНН, во Львовской области контрразведчики разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации.