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Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО

Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №598/2019 об увольнении Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Напомним, в 2014 году исполняющий обязанности Президента Украины, глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал указ № 376/2014 о назначении Литвиненко заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова.

Источник: УНН
Теги: СНБО, указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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