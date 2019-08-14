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Новости: Политика
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Подготовительная группа из новых нардепов собирается на второе заседание

Подготовительная группа из новых нардепов собирается на второе заседание

КИЕВ. 14 августа. УНН. Второе заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов запланированно на среду, 14 августа, в 11:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу парламента.

В состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская Солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.

На предыдущем заседании подготовительная группа определила дату торжественного заседания новой ВР - 29 августа.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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