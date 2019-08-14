Ситуацией на Донбассе должен заниматься комитет ВР по правам человека — Разумков

КИЕВ. 14 августа. УНН. В партии "Слуга народа" не видят необходимости в работе отдельного парламентского комитета по вопросам ситуации на Донбассе. Об этом перед началом заседания подготовительной депутатской группы сказал ее председатель, народный депутат от партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Эти вопросы в нашем предложении были озвучены. Но мы предлагаем создать не отдельный комитет, а комитет, в ведение которого относиться еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека", - отметил Разумков.

Кроме того, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук добавил, что вопрос Крыма так же, как и вопрос Донбасса, следует объединить с вопросами прав человека.

Что касается комитета по вопросам ветеранов, то в партии "Слуга народа" сообщили, что это будет обсуждаться во время работы Подготовительной депутатской группы.

Напомним, сегодня проходит второе заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов.