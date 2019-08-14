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Подготовительная депутатская группа рассмотрит состав комитетов Рады 19 августа

Подготовительная депутатская группа рассмотрит состав комитетов Рады 19 августа

КИЕВ. 14 августа. УНН. Подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутитв утвердила порядок работы в ближайшие дни. Такое решение озвучили на заседании в среду, 14 августа, сообщает УНН.

"15 августа до 12 часов дня рабочие подгруппы предоставят предложения по дальнейшей работе. После этого мы соберемся в 16:00 15 августа и поддержим или не поддержим количественный состав, предметы ведания и названия комитетов, которые мы будем предлагать Верховной Раде как Подготовительная депутатская группа. Далее, в 10 часов понедельника, 19 августа, нужно будет предоставить предложения от политических партий относительно персонального состава будущих комитетов. 20 августа в 12 нужно будет собраться или на заседании первой подгруппы Подготовительной депутатской группы, или на заседании Подготовительной депутатской группы. Определимся с этим позже, когда поймем результаты сегодняшней нашей работы", - сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Напомним, Подготовительная депутатская группа определилась с координаторами подгрупп.

Источник: УНН
Теги: ВР, комитет, нардепы
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