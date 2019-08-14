В "Слуге народа" рассказали об изменениях в работе Рады

КИЕВ. 14 августа. УНН. В новую Верховную Раду Украины должен вернуться план законопроектных работ. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил один из лидеров партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"В эту ВРУ должен вернуться план законопроектных работ. Вы будете видеть, какие законы будут обсуждаться. Народ Украины сможет участвовать в обсуждении. Мы планируем сделать изменения, по которым даже народ сможет стать инициатором обсуждений нормативно-правовых актов", - сказал Стефанчук.

По его словам, планируется все законы по максимуму вбить в кодекс, в различные другие формы, предложить новую систему нормативно-правовых актов. В конце концов принять ЗУ о нормативно-правовых актах и предложить логику работы ВРУ, добавил он.

"Сегодня пункт законодательных инициатив от партии "Слуга народа" перевалил за 300 законодательных инициатив. Всему будет свое время. У нас есть первоочередные законы. После этого есть законы, с которыми мы готовы вступать в широкую дискуссию. И есть так называемые законы на будущее, требующие основательной разработки", - отметил Стефанчук.

По его словам, задача, которая ставится перед этой ВРУ, - провести за всю историю Украины основательную систематизацию национального законодательства.

Напомним, подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутитв утвердила порядок работы на ближайшие дни.