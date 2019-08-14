Гройсман прокомментировал новый закон о столице

КИЕВ. 14 августа. УНН. В новом законе о столице должны быть четко расписаны полноценные полномочия городского головы и конкретизированы полномочия государственной власти. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"(Нужно, чтобы - ред.) четко было расписано, что такое местное самоуправление, полноценные полномочия городского головы, а с другой стороны были бы полноценно отражены полномочия государственной власти. И этот баланс должен быть обеспечен новым законом о столице", - сказал Гройсман.

По его словам, в новом законе о столице также должно быть конкретизировано, что такое местное самоуправление.

"Поэтому надеюсь, что в рамках реформы децентрализации новый закон о столице будет наработан новым парламентом, правительством и реализован", - добавил он.

Напомним, проект изменений в закон о столице, разрабатываемый в "Слуге народа", определяет зоны ответственности Киевсовета, райсоветов и исполкомов, а также КГГА, или префектуры.

Ранее Офис Зеленского направил в Кабмин письмо относительно представления на увольнение председателя КГГА. На данный момент Кабмин решил не рассматривать увольнение Кличко.