Регистрация | Вход |
USD: 25,15 -0,0123  EUR: 28,22 0,0566 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 14 августа 2019 16:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, на каком этапе строительство Подольского моста
Стало известно, на каком этапе строительство Подольского моста
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6960
Версия для печати

Разумков попытается избежать языкового спора в ВР

Разумков попытается избежать языкового спора в ВР

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 14 августа. УНН. Народные депутаты в Верховной Раде Украины должны соблюдать закон и говорить на украинском языка. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Я предлагаю все-таки народным депутатам, как людям, которые являются законодателями в этом государстве, придерживаться закона. Сейчас мы говорим с вами о законе о Регламенте. Это будет корректно, правильно, по отношению к ВРУ и к своим коллегам", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, будут ли выключать микрофон депутатам, которые говорят на русском, как это делал бывший спикер ВРУ, Разумков ответил: "Я попробую сделать так, чтобы мне этого не пришлось делать. Но все-таки закон есть закон".

Напомним, Офис Омбудсмена Украины объявил конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Источник: УНН
Теги: ВР, украинский язык, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.