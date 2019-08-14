Разумков попытается избежать языкового спора в ВР

КИЕВ. 14 августа. УНН. Народные депутаты в Верховной Раде Украины должны соблюдать закон и говорить на украинском языка. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Я предлагаю все-таки народным депутатам, как людям, которые являются законодателями в этом государстве, придерживаться закона. Сейчас мы говорим с вами о законе о Регламенте. Это будет корректно, правильно, по отношению к ВРУ и к своим коллегам", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, будут ли выключать микрофон депутатам, которые говорят на русском, как это делал бывший спикер ВРУ, Разумков ответил: "Я попробую сделать так, чтобы мне этого не пришлось делать. Но все-таки закон есть закон".

Напомним, Офис Омбудсмена Украины объявил конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка.