Правительство одобрило повышение зарплат тренеров детских спортшкол

КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинет министров Украины принял решение об увеличении зарплаты тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Кабинет министров Украины принял решение об увеличении с 1 января 2020 года заработных плат тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%. Такой шаг является составной частью общей правительственной политики роста доходов педагогов и выравнивания диспропорций в оплате труда учителей общеобразовательных школ и воспитателей и спортивных наставников", - говорится в сообщении.

Также, правительство приняло решение об увеличении стипендий для выдающихся и перспективных спортсменов, о запуске центра олимпийской подготовки по прыжкам в воду, а также о развитии материально-технической базы для паралимпийского спорта.

Напомним, правительство приняло решение о повышении заработных плат работникам сферы образования.