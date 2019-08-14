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Правительство одобрило повышение зарплат тренеров детских спортшкол

Правительство одобрило повышение зарплат тренеров детских спортшкол

КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинет министров Украины принял решение об увеличении зарплаты тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Кабинет министров Украины принял решение об увеличении с 1 января 2020 года заработных плат тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%. Такой шаг является составной частью общей правительственной политики роста доходов педагогов и выравнивания диспропорций в оплате труда учителей общеобразовательных школ и воспитателей и спортивных наставников", - говорится в сообщении.

Также, правительство приняло решение об увеличении стипендий для выдающихся и перспективных спортсменов, о запуске центра олимпийской подготовки по прыжкам в воду, а также о развитии материально-технической базы для паралимпийского спорта.

Напомним, правительство приняло решение о повышении заработных плат работникам сферы образования.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, тренер
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