ЦИК зарегистрировала уже 82 нардепа

КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 82 народных депутатов Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, Комиссия сегодня зарегистрировала 32 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Среди них: 6 - от политической партии "Слуга народа" - Ясько Е.Ю. - включенную в избирательный список под № 15 Верещук И.А. - № 29 Качуру А.А. - № 49, Культенко А.В. - № 51, Кунаева А.Ю. - № 100, Крейденко В.В. - № 123, 5 - от Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Рабиновича В.З. - № 2, Медведчука В.В. - № 3, Папиева М.М. - № 13 Загородного Ю.И. - № 19, Колтуновича А.С. - № 22, 17 - от политической партии "Батькивщина" - Тимошенко Ю. В. - № 1, Наливайченко В.А. - № 3, Соболева С.В. - № 4, Кондратюк О.К. - № 5, Кириленко И.Г. - № 6, Кожемякина А.А. - № 7, Немырю М. - № 8, Власенко С.В. - № 9, Дубиля В.А. - № 10 Абдуллина А.Р. - № 11 Крулько И.И. - № 12 Лабунскую А.В. - № 13 Цимбалюка М.М. - № 15 Белькову А.В. - № 17 Шкрум А.И. - № 22 Кабаченко В.В. - № 23, Ивченко В.Е. - № 24, 4 - от Политической партии "Европейская солидарность" - Парубия А.В. - № 2, Джемилева М. - № 6, Величковича М.Р. - № 19 Алєксеева С.А. - № 20.

Также ЦИК зарегистрировала 25 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатных избирательных округах.

А именно: путем самовыдвижения - Юрчишина П. - в ОВО № 13 Кучера М.И. - в ОВО № 17 Ивахива С.П. - в ОВО № 21 Лубинца Д.В. - в ОВО № 60, Горвата Р.И. - в ОВО № 68, Петевку В.В. - в ОВО № 72, Поляка В.М. - в ОВО № 73, Минько С.А. - в ОВО № 80, Вельможного С.А. - в ОВО № 112, Дубневича Я.В. - в ОВО № 120, Гончаренко А.А. - в ОВО № 137, Шаповалова Ю.А. - в ОВО № 146, Чайкивского И.А. - в ОВО № 165, Бондаря В.В. - в ОВО № 191, от политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" - Палыцю И.П. - в ОВО № 22 от политической партии "Слуга народа" - Медяника В.А. - в ОВО № 27 Фриса И.П. - в ОВО № 84, Прощука Е.П. - в ОВО № 85, Дырдина М.Е. - в ОВО № 132, Касая К.И. - в ОВО № 149, Иванисова Р.В. - в ОВО № 153, Васильева И.С. - в ОВО № 158, Полякова А.Е. - в ОВО № 206, Яременко Б.В. - в ОВО № 215, от политической партии Единый Центр - Балогу В.И. - в ОВО № 69.

"Таким образом, по состоянию на 14 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 82 народных депутатов Украины 37 - избранных в ЗБВО и 45 - избранных в ОВО", - отметили в Центризбиркоме.

Ранее УНН сообщал, что ЦИК зарегистрировала первых 25 народных депутатов Украины.

Также напомним, что суд обязал окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины ОВО № 210 признать недействительным голосование на одном избирательном участке.