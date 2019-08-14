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ЦИК зарегистрировала уже 82 нардепа

ЦИК зарегистрировала уже 82 нардепа

КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 82 народных депутатов Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, Комиссия сегодня зарегистрировала 32 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Среди них: 6 - от политической партии "Слуга народа" - Ясько Е.Ю. - включенную в избирательный список под № 15 Верещук И.А. - № 29 Качуру А.А. - № 49, Культенко А.В. - № 51, Кунаева А.Ю. - № 100, Крейденко В.В. - № 123, 5 - от Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Рабиновича В.З. - № 2, Медведчука В.В. - № 3, Папиева М.М. - № 13 Загородного Ю.И. - № 19, Колтуновича А.С. - № 22, 17 - от политической партии "Батькивщина" - Тимошенко Ю. В. - № 1, Наливайченко В.А. - № 3, Соболева С.В. - № 4, Кондратюк О.К. - № 5, Кириленко И.Г. - № 6, Кожемякина А.А. - № 7, Немырю М. - № 8, Власенко С.В. - № 9, Дубиля В.А. - № 10 Абдуллина А.Р. - № 11 Крулько И.И. - № 12 Лабунскую А.В. - № 13 Цимбалюка М.М. - № 15 Белькову А.В. - № 17 Шкрум А.И. - № 22 Кабаченко В.В. - № 23, Ивченко В.Е. - № 24, 4 - от Политической партии "Европейская солидарность" - Парубия А.В. - № 2, Джемилева М. - № 6, Величковича М.Р. - № 19 Алєксеева С.А. - № 20.

Также ЦИК зарегистрировала 25 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатных избирательных округах.

А именно: путем самовыдвижения - Юрчишина П. - в ОВО № 13 Кучера М.И. - в ОВО № 17 Ивахива С.П. - в ОВО № 21 Лубинца Д.В. - в ОВО № 60, Горвата Р.И. - в ОВО № 68, Петевку В.В. - в ОВО № 72, Поляка В.М. - в ОВО № 73, Минько С.А. - в ОВО № 80, Вельможного С.А. - в ОВО № 112, Дубневича Я.В. - в ОВО № 120, Гончаренко А.А. - в ОВО № 137, Шаповалова Ю.А. - в ОВО № 146, Чайкивского И.А. - в ОВО № 165, Бондаря В.В. - в ОВО № 191, от политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" - Палыцю И.П. - в ОВО № 22 от политической партии "Слуга народа" - Медяника В.А. - в ОВО № 27 Фриса И.П. - в ОВО № 84, Прощука Е.П. - в ОВО № 85, Дырдина М.Е. - в ОВО № 132, Касая К.И. - в ОВО № 149, Иванисова Р.В. - в ОВО № 153, Васильева И.С. - в ОВО № 158, Полякова А.Е. - в ОВО № 206, Яременко Б.В. - в ОВО № 215, от политической партии Единый Центр - Балогу В.И. - в ОВО № 69.

"Таким образом, по состоянию на 14 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 82 народных депутатов Украины 37 - избранных в ЗБВО и 45 - избранных в ОВО", - отметили в Центризбиркоме.

Ранее УНН сообщал, что ЦИК зарегистрировала первых 25 народных депутатов Украины.

Также напомним, что суд обязал окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины ОВО № 210 признать недействительным голосование на одном избирательном участке.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, нардепы
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