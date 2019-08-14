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Среда, 14 августа 2019, 16:22 • Тарас Джмиль • 7335
Президент Зеленский на следующей неделе встретится с премьером Израиля
Биньямин Нетаньяху
КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
19 августа Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину.
Кроме того, Владимир Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.
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Источник: УНН