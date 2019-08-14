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Президент Зеленский на следующей неделе встретится с премьером Израиля

Президент Зеленский на следующей неделе встретится с премьером Израиля

Биньямин Нетаньяху

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

19 августа Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину.

Кроме того, Владимир Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

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Источник: УНН
Теги: Израиль, Владимир Зеленский
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