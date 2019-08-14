Гройсман поручил Минэнергоугля и НКРЭКУ заняться снижением цены на электроэнергию для промышленности

КИЕВ. 14 августа. УНН. Премьер-министра Украины Владимир Гройсман дал поручение Министерству энергетики и угольной промышленности и Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизить тарифы на электроэнергию. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“Я предлагаю дать правительственное поручение Минэнергоугля и НКРЭКУ врегуляваты вопрос цены промышленности в связи с осуществлением рынка электрической энергетики. Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые нормативно-правовые акты в пределах своих полномочий для того чтобы снизить цену электроэнергии для предпринимателей в стране. Это не только я требую, а ещё и Президент Украины. Поэтому сегодня мы это решение принимаем”, — сказал Гройсман.

По его словам, до следующей среды должны быть сформированы соответствующие проекты актов.

“Проводите совещания, формируйте проекты, если надо внести какие-то изменения, мы их примем”, — отметил он.

Напомним, повышение тарифов на электроэнергию требует вмешательства правоохранительных и антимонопольных органов.