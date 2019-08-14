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Судебные слушанья по оспариванию долга "Газпрома" НАК "Нафтогазу" пройдут осенью

Судебные слушанья по оспариванию долга "Газпрома" НАК "Нафтогазу" пройдут осенью

КИЕВ. 14 августа. УНН. Швейцарский апелляционный суд округа Свеа рассмотрит жалобу ПАО “Газпром” на решение арбитражного спора по делу о транзите, согласно которому, российская компания должна выплатить НАК “Нафтогаз” 2,56 млрд. долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчетную документацию ПАО “Газпром”.

“Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года”, — сказано в отчете.

Ранее, в рамках судебных слушаний, швейцарский суд постановил приостановить исполнение арбитражного решения о взыскании с ПАО “Газпром” 2,56 миллиарда долларов США. Однако, 13 сентября 2018 года, суд по ходатайству НАК “Нафтогаз Украины” отменил свое решение о приостановке исполнения арбитражного решения.

Как сообщал УНН, Суд Люксембурга позволил арестовывать активы “Газпрома”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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