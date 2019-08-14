Зеркаль планирует завершить работу в МИД

КИЕВ. 14 августа. УНН. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль планирует завершить свою работу в МИД, и считает, что вместе со своей командой выполнила задачи, которые стояли перед ней. Об этом она рассказала в интервью ВВС News Украина, передает УНН.

“Думаю, что я отработала все свои задачи”, — ответила Зеркаль на вопрос журналиста о том, какой она видит свою роль в новом правительстве.

“Сегодня исполняется пять лет, как я был назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала. Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже по моряках. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД. Надо двигаться дальше”, — сказала она.

На вопрос о том, планирует ли она в дальнейшем работать, в частности, в посольстве, заместитель министра ответила, что не заинтересована покидать страну.

“Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна... или не нужна”, — отметила она.

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.

Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации. Она объяснила отказ тем, что ее целью является продвижение и защиту интересов Украины — а карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами.