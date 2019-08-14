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Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между Украиной и ЕС

Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между Украиной и ЕС

КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании 14 августа одобрил проект Соглашения о финансировании годовой программы действий 2018 года по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между Правительством Украины и Европейской Комиссией, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

На подписание Соглашения Правительство уполномочило Первого вице-премьер-министра — Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

“Соглашение предусматривает предоставление со стороны Европейского Союза финансирование проекта” Безопасное обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, Компонент А “, бюджет которого составляет 5,7 млн евро”, — указано в сообщении КМУ.

Как сообщал УНН, взрывы на военном полигоне близ Архангельска, по предварительной оценке специалистов Государственной инспекции ядерного регулирования Украины не угрожают украинским регионам радиологическими последствиями.

Источник: УНН
Теги: КМУ, ЕС, Украина
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