МИД сотрудничает с Польшей и США по Меморандуму по вопросам энергетики

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве с Польши и США готовит Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий по газовым вопросам. Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала в интервью ВВС News Украина, передает УНН.

“По газу мы как раз сейчас работаем с поляками и американцами, — до того визита (президента Зеленского — ред.), который должен быть в начале сентября в Польше. Мы готовим Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий на двустороннем, трехстороннем уровне и который определит алгоритм сотрудничества”, — сказала Зеркаль.

Она отметила, что директивы делегации уже утверждены, и, по ее мнению, их будут менять, потому что они “написаны на основе тех обстоятельств, которые формировались на протяжении последних трех лет касательно адаптации нашего законодательства к законодательству Европейского Союза и создания в Украине нормально функционирующего газового рынка”.

По словам заместителя министра, продолжение газового контракта на год или два, как предлагают россияне — это одна из версий, которая является рабочей.

“Я не сторонник этого подхода. Потому что мы уже проходили с россиянами выполнения решений Стокгольмского арбитража и остальные, поэтому я не доверяю таким обещаниям”, — заявила она.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что при условии, если договоренности с Россией о транзите газа с нового года не будут достигнуты, то в Украине есть план “Б”.