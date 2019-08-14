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ОБСЕ зафиксировала вражеский танк Т-64 в жилом районе на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала вражеский танк Т-64 в жилом районе на Донбассе

КИЕВ. 14 августа. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала системы залпового огня “Град” и танк за пределами мест отвода вооружения на оккупированных территориях Донецкой области. Об этом говорится в опубликованном в среду ежедневном отчете СММ, передает УНН.

Сообщается, что 12 августа беспилотник СММ вновь обнаружил восемь ракетных комплексов БМ-21, Град, 122 мм, размещенных с нарушением линий отвода возле подконтрольного боевикам населеного пункта Садовый.

Кроме того, в отчете сказано, что 12 августа мини-беспилотник СММ заметил танк Т-64 в жилом районе на восточной окраине контролируемой боевиками Новогригоровки — что также является нарушением линий отвода.

За пределами линий отвода, но и вне обозначенных мест хранения ОБСЕ 11 августа зафиксировало с помощью аэрофотоснимков наличие 18 танков и четырех ракетных комплексов “земля-воздух” вблизи Бухаевки; в том же районе аэрофотоснимки также выявили наличие 63 боевых бронированных машин 9 августа.

Как сообщал УНН, в Донецкой области обстреляли три беспилотника ОБСЕ.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, ОРДЛО
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