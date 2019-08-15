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МИД: визит Зеленского в США почти согласован

МИД: визит Зеленского в США почти согласован

Владимир Зеленский

КИЕВ. 15 августа. УНН. Визит президента Украины Владимира Зеленского в столицу США Вашингтон почти согласован, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию BBC News Украина, сообщает УНН.

"Визит уже почти согласован. Этим занимается Офис президента напрямую", - сказала Зеркаль.

Напомним, в начале июля посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии «Голосу Америки» называл две возможные даты для поездки Зеленского в США: или август (когда президент Украины посетит только Вашингтон), или сентябрь (когда этот визит будет совмещен с участием в дебатах на сессии Генеральной ассамблеи ООН).

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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