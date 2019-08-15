Подготовительная группа из новых нардепов сегодня собирается на очередное заседание

КИЕВ. 14 августа. УНН. Очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов запланировано на среду, 15 августа, в 16:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

На заседании Подготовительной депутатской группы, которое состоится в четверг, 15 августа, должны быть утверждены количество комитетов новой Верховной Рады, их названия и предметы ведения.

Добавим, в состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская солидарность" - 2, от партии "Голос "- 1.