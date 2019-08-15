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Подготовительная группа из новых нардепов сегодня собирается на очередное заседание

Подготовительная группа из новых нардепов сегодня собирается на очередное заседание

КИЕВ. 14 августа. УНН. Очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов запланировано на среду, 15 августа, в 16:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

На заседании Подготовительной депутатской группы, которое состоится в четверг, 15 августа, должны быть утверждены количество комитетов новой Верховной Рады, их названия и предметы ведения.

Добавим, в состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская солидарность" - 2, от партии "Голос "- 1.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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