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Роман Бессмертный о звонке Зеленского Путину: Кремль готовил ему ловушку

Роман Бессмертный о звонке Зеленского Путину: Кремль готовил ему ловушку

КИЕВ. 15 августа. УНН. Роман Безсмертный сообщил, что нарушение перемирия 6 августа под Павлополь на Донбассе организовали в Кремле, чтобы ударить по Президенту Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его интервью BBC Украина.

На вопрос журналиста “вы раскритиковали звонок Зеленского Путину. Почему?”.

В ответ Роман Бессмертный заявил, что: “Я понимаю прекрасно, что ему (Зеленскому — ред.) готовили ловушку, а он вместо того чтобы среагировать... Надо было что делать — открыть огонь. А огонь открывается не только по тем, кто стрелял, а по заранее пристреляных объектах”.

На уточняющий вопрос, открывать его нужно было по всей линии фронта, Бессмертный отметил: “не имеет значения. Избираются объекты, которые противника серьезно поражают. И по ним наносятся пристриленные удары. Военные об этом знают. Дальше — заявить о выходе из Минска”.

Напоминаем, у Зеленского объяснили, с чем связано увольнение Бессмертного.

Источник: УНН
Теги: Украина, Роман Бессмертный, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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