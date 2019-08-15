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Зеленскому представят на утверждение 19 кандидатур в судьи

Зеленскому представят на утверждение 19 кандидатур в судьи

КИЕВ. 15 августа. УНН. Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины представления о назначении 20 судей, 19 из них представят на утверждение. Об этом сообщили в пресс-центре судебной власти Украины, передает УНН.

“Судьи прошли квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности. Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины признанные соответствующими занимаемой должности, и рекомендуется для назначения на должности”, — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии ВРУ не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должности.

В то же время ВРП приняла отложить рассмотрение материалов о внесении Президенту Украины представления о назначении Бовкуна Эдуарда Михайловича на должность судьи Днепровского районного суда города Киева.

Напомним, Высший совет правосудия приняла освободить трех судей с должностей в связи с подачей заявлений об отставке.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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