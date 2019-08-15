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Труба прокомментировал инициативу Порошенко признать ГБР неконституционным

Труба прокомментировал инициативу Порошенко признать ГБР неконституционным

Роман Труба

КИЕВ. 15 августа. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прокомментировал представление пятого президента Украины Петра Порошенко о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Труба сообщает, что во фракции Порошенко готовят “молнию” в Конституционный Суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины.

“В частности, там считают, что Президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность”, — написал Труба.

Однако, он отмечает, что есть несколько “но”.

“Закон о ГБР разрабатывали депутаты Порошенко, голосовала за него вся фракция Порошенко, а он сам торжественно его подписал. Три года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой, напомню, определили его депутаты с БПП. Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало”, — отметил Труба.

Также он пишет, что “эта комиссия, по замыслу депутатов БПП, выбирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают. Кстати, его фракция в свое время вцепилась в эту норму мертвой хваткой, хоть как мы просили ее изменить”.

“Есть логика в этих действиях? Конечно — она очень „политическая“: поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный”, — сообщает Труба.

Он замечает, что нельзя уволить всех следователей ГБР, всех прокуроров ГПУ, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы.

“Хотя к Закону о ГБР у нас есть очень много вопросов — слишком профессиональные юристы его готовили”, — добавил он.

Напомним, экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов заявил, что пятый Президент Украины Петр Порошенко инициировал сбор подписей нардепов под представлением в Конституционный суд относительно неконституционности Государственного бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: ГБР, Петр Порошенко, Роман Труба
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