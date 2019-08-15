Труба прокомментировал инициативу Порошенко признать ГБР неконституционным

КИЕВ. 15 августа. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прокомментировал представление пятого президента Украины Петра Порошенко о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Труба сообщает, что во фракции Порошенко готовят “молнию” в Конституционный Суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины.

“В частности, там считают, что Президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность”, — написал Труба.

Однако, он отмечает, что есть несколько “но”.

“Закон о ГБР разрабатывали депутаты Порошенко, голосовала за него вся фракция Порошенко, а он сам торжественно его подписал. Три года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой, напомню, определили его депутаты с БПП. Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало”, — отметил Труба.

Также он пишет, что “эта комиссия, по замыслу депутатов БПП, выбирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают. Кстати, его фракция в свое время вцепилась в эту норму мертвой хваткой, хоть как мы просили ее изменить”.

“Есть логика в этих действиях? Конечно — она очень „политическая“: поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный”, — сообщает Труба.

Он замечает, что нельзя уволить всех следователей ГБР, всех прокуроров ГПУ, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы.

“Хотя к Закону о ГБР у нас есть очень много вопросов — слишком профессиональные юристы его готовили”, — добавил он.

Напомним, экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов заявил, что пятый Президент Украины Петр Порошенко инициировал сбор подписей нардепов под представлением в Конституционный суд относительно неконституционности Государственного бюро расследований.