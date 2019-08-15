Новоизбранные нардепы обратятся в ЦИК касательно процедуры вручения удостоверения и нагрудного знака

КИЕВ. 15 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской группы, которое состоялось в четверг, было принято решение об обращении в ЦИК с просьбой рассмотреть вопрос вручение удостоверения народного депутата Украины и нагрудного знака народного депутата Верховной Рады девятого созыва во время торжественного заседания по случаю принятия присяги новоизбранными депутатами в помещении ВР, передает корреспондент УНН.

“Есть согласованная позиция обратиться к подготовительной депутатской группе с возможностью рассмотреть обращение в ЦИК следующего содержания: касательно решения подготовительной депутатской группы просим рассмотреть вопрос вручение удостоверения народного депутата Украины и нагрудного знака народного депутата Верховной Рады девятого созыва во время торжественного заседания по случаю принятия присяги новоизбранными депутатами в помещении ВР, ул. Грушевского 5”, — сообщил на заседании координатор второй подготовительной группы Сергей Ионашас.

По его словам, по вопросу связанного с приглашением гостей и вопросы связанного по размещению нардепов в сессионном зале еще продолжаются консультации. Было решено не обращаться сегодня с предложениями к подготовительной депутатской группе.

“Если нет возражений прошу поддержать и проголосовать”, — отметил Разумков.

Решение было принято единогласно.

Напоминаем, в “Слуге народа” высказались относительно комитета ВР по делам ветеранов.