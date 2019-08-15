В "Слуге народа" озвучили названия 23 комитетов, которые предлагают оставить в Раде

КИЕВ. 15 августа. УНН. На рассмотрение подготовительной депутатской группы было представлено перечень из 23 комитетов и их названий, которые предложенно оставить в Верховной Раде. Об этом на заседании подготовительной депутатской группы сказал избранный народный депутат от партии “Слуга народа” Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы выносим на рассмотрение подготовительной подгруппы ряд наших предложений. По результатам наших переговоров было сформировано такое предложение: чтобы сегодня первое — мы утвердили количество и названия комитетов, которые мы предлагаем для Верховной Рады... Второе — тот перечень предметов ведения, которые мы предложили, взять за основу и еще раз внимательно выверить юридическим департаментом, с тем чтобы в следующий раз мы могли уже утвердить и выверенный перечень предметов ведения... в результате мы пришли к списку: было 27 и специальная комиссия. Сейчас мы предлагаем выйти на 23 комитета. Мы предлагаем убрать 5 комитетов”, — сказал Стефанчук.

По его словам, предложены следующие названия:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Комитет по вопросам бюджета

Комитет по вопросам экономического развития

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

Комитет по вопросам молодежи и спорта

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений

Комитет по вопросам цифровой трансформации

Комитет по вопросам правовой политики

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики

Комитет по вопросам антикоррупционной политики

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

Комитет по вопросам организации и государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования

Комитет по вопросам свободы слова

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР

Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

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