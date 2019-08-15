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Дмитрий Кулеба: Украина нуждается в институте двойного гражданства, однако с ограничением для РФ

Дмитрий Кулеба: Украина нуждается в институте двойного гражданства, однако с ограничением для РФ

КИЕВ. 15 августа. УНН. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что страна требует внедрения института двойного гражданства, однако с ограничением для России и некоторых ее граждан, пишет УНН со ссылкой на его слова в эфире “Радио НВ”.

Такое мнение Кулеба высказал на поддержку граждан Украины в странах ЕС, могут получить гражданство государств-членов Евросоюза. В случае введения двойного гражданства, исходя из слов Кулебы, они могут стать “агентами влияния” Украины в других странах.

“Если мы имеем миллион украинцев в стране ЕС, то потенциально эти люди ходят на выборы, они получают легализованный статус, они в перспективе становятся полноценными гражданами этой страны... Сейчас здесь я вижу достаточно большие возможности и потребность в том, чтобы ввести институт двойного гражданства, за исключением государства-агрессора (можно еще ввести пару критериев, чтобы отсекать „ненужных людей“)”, — отметил дипломат.

Как сообщал ранее УНН, в МВД РФ сообщили, что в упрощенном порядке “получить гражданство могут 3 млн украинцев”.

Источник: УНН
Теги: Украина, гражданство
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