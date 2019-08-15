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Разумков рассказал о работе подготовительной депутатской группы на следующей неделе

Разумков рассказал о работе подготовительной депутатской группы на следующей неделе

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 15 августа. УНН. Председатель подготовительной депутатской группы, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время брифинга после заседания группы рассказал, как будет работать группа на следующей неделе, передает корреспондент УНН.

"Сегодня было достигнуто решение о том, что мы собираем предложения от политических партий и депутатских групп, так же как и депутатов-мажоритарщиков. Эти предложения будут предоставлены в понедельник в 12:00. И во вторник в 12:00 мы начнем работу, первая подгруппа начнет работу в 12:00, наши коллеги из второй подгруппы начнут свою работу в 10:00 утра. В рамках работы первой подгруппы мы будем обрабатывать все предложения, которые к нам поступят, выходить из эффективности и партийной принадлежности в рамках тех или иных комитетов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как будет утверждаться личный состав комитетов нового парламента.

Как сообщал УНН, сегодня на заседании подготовительной депутатской группы определились по количеству и названиям комитетов Рады.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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