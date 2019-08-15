Зеленский лично просил создать в Раде комитет молодежи и спорта — Разумков

КИЕВ. 15 августа. УНН. О создании в Верховной Раде IX созыва отдельного комитета по делам молодежи и спорта просил лично Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил председатель подготовительной депутатской группы, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время брифинга после заседания группы, передает корреспондент УНН.

"Мы услышали предложения, которые звучали от общества. Мы услышали предложения, которые звучали от представителей спорта, учитывая то, что скоро состоится олимпиада. К нам поступали предложения от различных структур.

Особенно хотелось бы отметить позицию Президента, который обращался с предложением оставить отдельно комитет по вопросам молодежи и спорта. И обсуждая этот вопрос сегодня и вчера, мы согласились по предметам ведения Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики выделить отдельный комитет, который будет называться "Комитет по вопросам молодежи и спорта", - сказал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна провести Олимпийские игры.

Также УНН сообщал, что сегодня на заседании подготовительной депутатской группы определились по количеству и названий комитетов Рады.