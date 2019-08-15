Бекиров не смог принять участие в "суде" в Крыму из-за боли в спине — Денисова

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня должно было состояться заседание "Верховного суда Республики Крым" в деле политзаключенного Эдема Бекирова, который, в то же время, из-за боли в спине не смог перейти из камеры в СИЗО в специально оборудованное помещения, где должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции. Дальнейшую транспортировку в Красноперекопск он может не выдержать. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" должен был определить, какой именно местный суд будет рассматривать уголовное дело Эдема Бекирова по сути - "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд г. Симферополя". Эдем Бекиров, который содержится в Симферопольском СИЗО, должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции. Для этого ему необходимо было прийти из камеры в специально оборудованное для этого помещение на территории СИЗО. Впрочем, из-за боли в спине он не смог этого сделать", - сообщила Денисова.

По ее словам, по той же причине два дня назад Бекиров не встретился со своим адвокатом.

"Заседание "Верховного суда" перенесено на 14:00 20 августа. Еще раз подчеркиваю, что транспортировку в Красноперекопск Эдем Бекиров в своем состоянии здоровья может не выдержать. Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина", - добавила она.

Как сообщал УНН, 8 августа "Верховный суд Республики Крым" продолжил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября.

Напомним, что Бекиров принимал участие в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.

Российские власти арестовали Бакирова в декабре 2018 года, когда он приехал на полуостров навестить свою мать. Он содержится в СИЗО-1 в Симферополе и обвиняют, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.