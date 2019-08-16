В институте стратегических исследований представили нового директора

КИЕВ. 16 августа. УНН. Руководитель аппарата Офиса Президента Украины Алексей Днепров в пятницу представил коллективу Национального института стратегических исследований нового директора Национального института Александра Литвиненко. Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины, передает УНН.

Так, Литвиненко был назначен указом Президента. В соответствии с указом, назначение состоялось с целью усиления аналитико-прогностического обеспечения осуществления Президентом Украины, СНБО полномочий в сфере национальной безопасности государства, научного сопровождения решения проблемных вопросов внешней политики, экономического, социального и общественно-политического развития Украины, создания организационных условий для проведения модернизации и функционирования Национального института стратегических исследований, отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что указом директору Национального института стратегических исследований определены задачи внести в двухмесячный срок предложения по реформированию и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников.

Во время выступления Литвиненко определил приоритетные направления деятельности Института, в частности, относительно оборонных исследований, внешней безопасности, деоккупации временно захваченных территорий, исследований по экономической и кибернетической безопасности.

Как сообщал УНН, 14 августа Президент Украины Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований Василия Яблонского и назначил директором Александра Литвиненко.