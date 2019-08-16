Суд в РФ оставил под стражей шестерых украинских моряков

КИЕВ. 16 августа. УНН. Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой группы из шести военнопленных украинских моряков, оставив их под арестом, само заседание проходило в закрытом режиме. Об этом сообщил представитель группы защитников моряков Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой группы военнопленных моряков в защиту: Михаил Власюк, Сергей Попов, Андрей Драч, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко... Позиция следователя и прокурора была следующей: "основания, по которым избиралась и продлевалась мера пресечения, не изменились и не отпали". Данная позиция полностью удовлетворила судью Задорожную З.А., которая оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы защиты без удовлетворения", - указал Полозов.

С его слов, по ходатайству прокурора заседание проходило в закрытом режиме, после чего пришедших поддержать военнопленных моряков консулов Украины, иностранных дипломатов, неравнодушных граждан и представителей прессы выпроводили из зала суда.

Стороной защиты во время заседания было заявлено о необходимости выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву о незамедлительном освобождении 24-х украинских военных моряков, о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву, а также о нарушениях норм международного гуманитарного права, в том числе ІІІ Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными", в части условий содержания военных моряков.

Лефортовский районный суд Москвы в июле продлил арест украинских моряков на три месяца.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.