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Президент Финляндии совершит официальный визит в Украину впервые за 5 лет

Президент Финляндии совершит официальный визит в Украину впервые за 5 лет

Саули Ниинистё

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё в сентябре совершит официальный визит в Украину. Об этом сообщила в пятницу канцелярия финского президента, передает УНН.

"Президент Республики Саули Ниинистё совершит официальный визит в Украину и встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12-13 сентября 2019 года", - сообщили в канцелярии.

Согласно сообщению, это будет первая встреча президентов Ниинистё и Зеленского. Пятый президент Украины Петр Порошенко совершил официальный визит в Финляндию в январе 2017 года. Последний раз президент Ниинистё посещал Украину в 2014 году.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению польской стороны в сентябре совершит визит в польскую столицу Варшаву.

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Финляндия, Президент, Владимир Зеленский
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