Разумков назвал основные реформы, которые хочет провести в Украине

КИЕВ. 16 августа. УНН. Лидер партии “Слуга Народа” Дмитрий Разумков назвал три основные реформы, которые хотел бы провести в Украине: политическую, образовательную и медицинскую. Об этом он сказал в интервью изданию “Новое Время”, передает УНН.

“Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикорупционную в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен”, — сказал Разумков, рассказывая о том, какие три завершенные реформы хотел бы видеть итогом своей работы в парламенте.

На вопрос, поддерживает ли он в.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, лидер “Слуги народа” заявил, что “во многих вопросах — нет”, выделяя в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов.

“А во всем остальном... я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу знаменитых результатов этой реформы”, — добавил он.

Как сообщал УНН, ранее в партии “Слуга народа” заявили, что разработали план законопроектных работ для нового парламента.