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Дмитрий Разумков высказался о зарплате спикера Совета

Дмитрий Разумков высказался о зарплате спикера Совета

КИЕВ. 16 августа. УНН. Лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков назвал “достаточной” зарплату спикера Верховной Рады Украины в размере 50 тысяч грн. Об этом он сказал в интервью изданию “Новое Время”, передает УНН.

Так, по словам самого Разумкова, суммой зарплаты спикера он не интересовался.

“Но примерно знаю, что где-то под 50 тысяч грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса”, — отметил он. На вопрос о материальной подушке политик согласился, что “переписал её на жену”.

“Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет”, — добавил он.

Как сообщал УНН, партия “Слуга народа” будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Украины лидер партии Дмитрия Разумкова.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Дмитрий Разумков
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