Суд в РФ оставил под стражей еще пять украинских моряков

КИЕВ. 16 августа. УНН. Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов второй группы из пяти военнопленных украинских моряков, оставив их под арестом, заседание проходило в закрытом режиме. Об этом сообщил представитель группы защитников моряков Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

“Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов второй группы военнопленных украинских моряков в защиту: Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов”, — написал Полозов.

По его словам, суд апелляционной инстанции оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении второй группы военнопленных украинских моряков без изменения.

Как сообщал УНН, ранее апелляционная инстанция Московского городского суда оставила под стражей шестерых украинских моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.