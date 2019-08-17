Регистрация | Вход |
USD: 25,32 0,0724  EUR: 28,23 -0,0153 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 17 августа 2019 02:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Протесты в Гонконге: пострадавших граждан Украины не зафиксировано
Протесты в Гонконге: пострадавших граждан Украины не зафиксировано
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2640
Версия для печати

СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов

СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов

Виктор Янукович и Андрей Портнов

КИЕВ. 17 августа. УНН. Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство о государственной измене, в которой упоминался экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов. Об этом сам Портнов сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моем участии в оккупации Крыма получили своё процессуальное завершение. Уголовное дело закрыто”, — написал бывший советник Януковича.

В качестве подтверждения своих слов Портнов привел письма из прокуратуры АР Крым и СБУ.

В письме прокуратуры АРК от 16 августа, адвокату Андрея Портнова сообщили, что 15 августа уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена) закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Портнову не предлагали должностей в офисе Зеленского — Разумков

Добавляется, что у прокуратуры нет производств, в которых Портнов имел бы процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

В свою очередь письмо СБУ адвокату Портнова свидетельствует о том, что о подозрении Портнову не сообщали и в розыск его не объявляли.

Напомним, суд удовлетворил иск Портнова о взыскании 7,5 млн грн убытков из-за действий ГПУ и МИД.

Источник: УНН
Теги: суд, СБУ, прокуратура, Портнов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.