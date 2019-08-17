СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов

КИЕВ. 17 августа. УНН. Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство о государственной измене, в которой упоминался экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов. Об этом сам Портнов сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моем участии в оккупации Крыма получили своё процессуальное завершение. Уголовное дело закрыто”, — написал бывший советник Януковича.

В качестве подтверждения своих слов Портнов привел письма из прокуратуры АР Крым и СБУ.

В письме прокуратуры АРК от 16 августа, адвокату Андрея Портнова сообщили, что 15 августа уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена) закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

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Добавляется, что у прокуратуры нет производств, в которых Портнов имел бы процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

В свою очередь письмо СБУ адвокату Портнова свидетельствует о том, что о подозрении Портнову не сообщали и в розыск его не объявляли.

Напомним, суд удовлетворил иск Портнова о взыскании 7,5 млн грн убытков из-за действий ГПУ и МИД.