Фигуранта дела “украинских диверсантов” освободили из российской колонии — правозащитники

КИЕВ. 17 августа. УНН. Фигуранта дела “украинских диверсантов” Владимира Присича, осужденного в аннексированном Россией Крыму к 3 годам лишения свободы, освободили из российской колонии после окончания срока наказания. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников украинца, передает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крим.Реалии.

"Владимир уже дома, в Харьковской области, в семейном кругу. Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Присич и его родные благодарят украинских правозащитников, представителей украинской власти "за помощь в возвращении политзаключенного домой после окончания срока незаконного наказания".

Дальнобойщика из Харьковской области Владимира Присича задержали сотрудники ФСБ России 13 августа 2016 года в Севастополе.

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Как сообщает Крымская правозащитная группа, 14 августа 2016 года Присич под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током признался в шпионаже против России. Его "свидетельство" в конце августа транслировали в эфире государственного телеканала "Россия 1" и других СМИ. Однако украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами.

8 мая 2017 года судья подконтрольного России Гагаринского районного суда Севастополя Павел Крылло приговорил украинца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК России). По версии правозащитников, наркотики подбросили украинцу в автомобиль в то время, когда его пытали и заставляли признаться в шпионаже.

Украинец отбывал наказание в российской колонии Кабардино-Балкарии.

Напомним, Балух из колонии написал письмо украинскому активистке из Латвии.