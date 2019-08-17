СБУ заинтересовалась деятельностью канадской компании IMAX в аннексированном Крыму

КИЕВ. 17 августа. УНН. Служба безопасности Украины “учла в оперативной деятельности” материалы журналистского расследования о работе в аннексированном Крыму канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крим.Реалии.

Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская также отметила, что “после проверки информации, при наличии оснований, СБУ предпримет действий правового реагирования”.

Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила Крим.Реалии, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время.

Как отмечает издание ялтинский кинотеатр “Сатурн IMAX” предлагает к просмотру два фильма в формате IMAX, которые попали в кинотеатр к публикации журналистского расследования, а также давнюю ленту — “Мстители: финал”, премьера которого завершилась в середине мая.

Посольство Канады в Украине ранее сообщил, что возможна деятельность компании IMAX в Ялте (кинотеатр “Сатурн IMAX”) будет проверена таможенной службой и полицией.

Также накануне стало известно, что из крымского проката отозвали Украинский мультфильм из-за нарушения авторских прав и прав лицензирования Украины кинопроката в аннексированном Крыму.

В Ялте продолжает работу кинотеатр “Сатурн-IMAX”, где показывают иностранные фильмы в формате IMAX, несмотря на режим санкций. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в российском дубляже. Из-за этого, ранее Украина обратилась к компании IMAX через кинотеатр в оккупированном Крыму.