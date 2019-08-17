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США продолжат лицензию, позволяющую Huawei закупать детали у американских компаний - Reuters

США продолжат лицензию, позволяющую Huawei закупать детали у американских компаний - Reuters

КИЕВ. 17 августа. УНН. Власти США намерены продлить лицензию, что позволяет американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержки работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Об этом сообщил в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

По его информации, срок действия временной генеральной лицензии, выданной Huawei в мае этого года, закончится в понедельник, 19 августа. Тогда же, по сведениям источников Reuters, власти США намерены продолжить ее еще на 90 дней.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Министерство торговли США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая восстанавливает ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

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Источник: УНН
Теги: США, Китай, лицензия, Huawei
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