Регистрация | Вход |
USD: 25,32 0,0724  EUR: 28,23 -0,0153 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 17 августа 2019 12:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Жара вернется в Украину на следующей неделе - синоптики
Жара вернется в Украину на следующей неделе - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7170
Версия для печати

После пожара в Одессе хотят запустить масштабную проверку гостиниц и санаториев

После пожара в Одессе хотят запустить масштабную проверку гостиниц и санаториев

КИЕВ. 17 августа. УНН. После смертельного пожара в гостинице в Одессе поручено начать масштабные проверки мест отдыха людей по Украине. Такое поручение дал Премьер-министр Украины Володомир Гройсман, о чем сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пожар в Одессе. Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей. Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев", - написал Гройсман.

Владельцы и руководители таких объектов, по его словам, должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара открыли производство.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Владимир Гройсман, пожары, проверки

В тексте упоминаются

Гройсман Владимир
Гройсман Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.