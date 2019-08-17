Одесская ОГА готовит письмо на СНБО по законодательству о пожарных проверках

КИЕВ. 17 августа. УНН. Исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова готовит письмо в СНБО о необходимости разработки и внедрения изменений в законодательство с целью уточнения объекта проверки пожарной безопасности. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Она отметила, что в июне 2019 года планировалась проверка ГСЧС соблюдения противопожарных норм в гостинице "Токио Стар", в которую ГСЧС не допустили после изменения арендатора.

"Чтобы реально изменить эту "схему" по избежанию ответственности, готовлю письмо на СНБО о необходимости разработки и внедрения изменений в законодательство с целью уточнения объекта проверки пожарной безопасности, который бы охватывал не только юридическое лицо - субъекта хозяйствования, но и о объект, на котором осуществляется деятельность по временному размещению туристов", - написала Шаталова.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 9 погибших.

Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.