Коррупция на таможне: НАБУ призывает Луценко вернуть им производство

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро призывает Генпрокурора Юрия Луценко принять процессуальное решение и вернуть детективам бюро уголовное производство по факту злоупотреблений должностными лицами таможен ГФС, которые способствовали деятельности группы компаний по растаможиванию импортируемых в Украину товаров по значительно заниженной стоимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Изменение Генпрокурором подследственности по делу по факту злоупотреблений должностными лицами таможен ГФС, которые способствовали деятельности группы компаний по растаможке импортированных в Украину товаров по значительно заниженной стоимости, делает невозможным завершение расследования и привлечение виновных к уголовной ответственности. НАБУ призывает Юрия Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам Бюро", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ присоединилось к судебному процессу о хищении 450 млн гривен на таможне.