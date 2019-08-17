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Коррупция на таможне: НАБУ призывает Луценко вернуть им производство

Коррупция на таможне: НАБУ призывает Луценко вернуть им производство

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро призывает Генпрокурора Юрия Луценко принять процессуальное решение и вернуть детективам бюро уголовное производство по факту злоупотреблений должностными лицами таможен ГФС, которые способствовали деятельности группы компаний по растаможиванию импортируемых в Украину товаров по значительно заниженной стоимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Изменение Генпрокурором подследственности по делу по факту злоупотреблений должностными лицами таможен ГФС, которые способствовали деятельности группы компаний по растаможке импортированных в Украину товаров по значительно заниженной стоимости, делает невозможным завершение расследования и привлечение виновных к уголовной ответственности. НАБУ призывает Юрия Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам Бюро", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ присоединилось к судебному процессу о хищении 450 млн гривен на таможне.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, таможня, Юрий Луценко, НАБУ

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
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