МИД поможет иностранцам из сгоревшего отеля в Одессе связаться с семьями

КИЕВ. 17 августа. УНН. Представительство МИД в Одессе контактирует с иностранцами, которые находились в одесской гостинице, где произошел пожар, чтобы собрать информацию и сообщить их семьям и соответствующим дипломатическим учреждениям. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В отеле находилось много иностранцев, сейчас представительство МИД в Одессе контактирует с ними, чтобы собрать информацию и сообщить их семьям и соответствующим дипломатическим учреждениям. ГУ ГМС в Одесской области координирует работу по их идентификации и документированию", - написала Шаталова.

По ее словам, горсовет обеспечивает всех пострадавших горячим питанием, также принято решение об их временном размещении на коммунальных объектах.

Ранее во время брифинга начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех сообщил, что в отеле было 29 иностранцев.

"В отеле было 29 иностранцев, из них белорусов - 14, турок - 2, Молдова - 1, Польша - 1, Франция - 5, Германия - 1, США - 2, Ирак - 1, Узбекестан - 1, Великобритания - 1 человек", - сказал Бех.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 9 погибших.

Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.