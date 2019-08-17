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У Президента заявили, что принудительно не собирают бюджетников для мероприятий ко Дню Независимости

У Президента заявили, что принудительно не собирают бюджетников для мероприятий ко Дню Независимости

КИЕВ. 17 августа. УНН. Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным, а распоряжение Офиса Президента по формированию делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам. Об этом говорится в разъяснении ОПУ относительно участия в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.

"Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. Информация о том, что Офис Президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", - указали в ОПУ.

"Соответствующее распоряжение Офиса Президента по формированию делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам", - добавили в Офисе.

В ОПУ подчеркнули, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. "Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - отметили в Офисе.

В Офисе Президента напомнили, что в этом году будет начало новой традиции празднования Дня Независимости: в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий.

Напомним, Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства на День Независимости.

Источник: УНН
Теги: День Независимости, Офис президента Украины
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