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В Израиль экстрадирован "интернет-наркокороль" - ГПУ

В Израиль экстрадирован "интернет-наркокороль" - ГПУ

Амос Дов Сильвер

КИЕВ. 18 августа. УНН. Амоса Дов Сильвера этой ночью отправили в Израиль самолетом из аэропорта "Борисполь". Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, передает УНН.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала Сарган.

Накануне в СБУ подтвердили задержание беглого наркобарона, а до этого о задержании Сильвера сообщил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Напомним, "интернет-наркокороль" бежал из аэропорта перед экстрадицией из Украины.

После этого СБУ отстранила всех причастных к операции экстрадиции.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, наркоторговля, экстрадиция
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