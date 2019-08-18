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У Зеленского открыли конкурс на должности председателей РГА в 6 областях

У Зеленского открыли конкурс на должности председателей РГА в 6 областях

КИЕВ. 18 августа. УНН. В онлайн-проекте LIFT, который команды Президента Украины Владимира Зеленского открыли конкурс на должности председателей районных государственных администраций (РГА) во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение на странице Команды Зеленского в Facebook.

“Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности председателей РГА!”, — говорится в сообщении

Отмечается, что на должности председателей РГА ищутся “умные и целеустремленные руководители” во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

Ранее УНН сообщал, что команда Зеленского запустила поиск квалифицированных кадров из-за новый проект LIFT.

До этого, 12 августа, Зеленский освободил 18 председателей РГА в двух областях.

Источник: УНН
Теги: РГА, вакансии
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