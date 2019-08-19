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Сегодня в Украину с официальным визитом прилетает премьер-министр Израиля Нетаньяху

Сегодня в Украину с официальным визитом прилетает премьер-министр Израиля Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня, 19 августа Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину. Об этом сообщается на сайте президента Украины, передает УНН.

Кроме того, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

В свою очередь, перед вылетом в Киев, вечером 18 августа, премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что намерен обсудить с Президентом Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение между двумя странами.

Официальный визит премьера Израиля продлится до 20 августа.

Напомним, Нетаньяху назвал опасным шагом решение Ирана о наращивании объемов обогащения урана.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Израиль, Нетаньяху, Владимир Зеленский
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