Глава Госкино заявил о своем уходе с должности

КИЕВ. 19 августа. УНН. Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, передает УНН.

"Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена... Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал Ильенко.

Он также рассказал, что в ближайшее время планирует отдохнуть, а в дальнейшем продолжить свою деятельность в украинском кинематографе.

"Я в ближайшее время планирую в первую очередь отдохнуть... И в дальнейшем надолго не прощаемся, потому что всю свою дальнейшую деловую, творческую, общественно-политическую деятельность я связываю, как всегда, исключительно с украинским национальным кинематографом", - отметил он.

В посте к видеообращению он пообещал в ближайшие дни опубликовать развернутый отчет о своей работе.

Добавим, что Филипп Ильенко стал председателем Госкино в 2014 году.

Напомним, вопрос согласования отставки мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации будет рассматривать новый Кабинет министров.